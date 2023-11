Błyskawiczna akcja sieradzkiej policji i odzyskany skradziony samochód za 200 tysięcy

- 13 listopada przed godziną 8.00 dyżurny policji został powiadomiony przez mieszkańca Sieradza o kradzieży pojazdu Kia zaparkowanego na jednym z osiedli mieszkaniowych - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej policji w Sieradzu. - Wartość samochodu pokrzywdzony oszacował na 200 000 złotych. . Już po kilku godzinach policjanci pojawili się na jednej z posesji na obrzeżach miasta i zastali tam 48-letnią właścicielkę domu, a garażu skradziony samochód. Okazało się, że ukryty jest tam również tytoń bez polskich znaków akcyzy. Na miejscu pracowali śledczy, kryminalni oraz policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą sieradzkiej komendy. Czynności nadzorował Prokurator Rejonowy w Sieradzu. Funkcjonariusze znaleźli ponad 50 worków nielegalnego towaru. Były w nich połamane papierosy, tytoń jak również tytoń w papierowych gilzach. Łącznie zabezpieczono ponad 630 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Według wstępnych wyliczeń wartość uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego sięga ponad 720 tysięcy złotych. Kobieta został zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Usłyszała zarzut paserstwa oraz paserstwa akcyzowego. Grozi jej kara do pięć lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Podejrzana była wcześniej notowana przez policję. Odzyskany przez policjantów samochód został przekazany właścicielowi. Sprawa jest rozwojowa.