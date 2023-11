Prawie 28 gramów metamfetaminy i marihuany ujawnili policjanci z Sieradza

Policjanci sieradzkiej patrolówki zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali przy sobie narkotyki. Jeden z nich to 24-letni sieradzanin, który zakazane środki ukrywał w saszetce. Drugi to 21-latek z powiatu sieradzkiego, który nielegalne substancje schował pod fotelem kierowcy w samochodzie. Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie 28 gramów metamfetaminy i marihuany. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia.

- W miniony weekend nasi policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn posiadających przy sobie środki odurzające - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. -Najpierw mundurowi patrolując ulicę Bohaterów Września zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu wyraźnie przyspieszył kroku. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów. Kiedy mundurowi szli w jego kierunku wyrzucił coś z kieszeni i próbował uciec. Policjanci szybko go obezwładnili. Był to 24-letni mieszkaniec Sieradza. Okazało się, że wyrzucił papierowe „zawiniątko”, w którym był biały kryształ. Mężczyzna oświadczył, że jest to prawdopodobnie metamfetamina, jednak nie pamięta skąd ma te środki. W wyniku przeszukania, w podręcznej saszetce policjanci znaleźli torebki foliowe z suszem roślinnym i białym proszkiem oraz wagę elektroniczną. Wstępne badanie zabezpieczonych substancji potwierdziło, że jest to marihuana i metamfetamina. Następnie policjanci zauważyli kierowcę i pasażera forda zaparkowanego na ulicy Jana Pawła II, którzy widząc mundurowych zaczęli się nerwowo zachowywać. Podczas interwencji wyczuli w samochodzie zapach marihuany. Na pytanie policjantów o posiadanie nielegalnych środków mężczyzna stanowczo zaprzeczył. Jednak wynik sprawdzenia samochodu wyjaśnił powód niespokojnego zachowania mężczyzn. Okazało się, że pod siedzeniem kierowcy był zawinięty w folię susz roślinny. 21-letni kierowca przyznał się, że jest to jego własność. Przeprowadzone badanie wskazało, że była to marihuana. Zarówno 21 – latek, jak również 24-letni sieradzanin zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 28 gramów marihuany i metamfetaminy. Obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzut posiadania środków odurzających. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.