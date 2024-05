Legia Warszawa w Sieradzu! Kto żyw dopingować Wartę, Legia może jutro legnąć! FOTO

- Piłkarze dadzą z siebie wszystko, to pewne - mówi sternik sieradzkiego klubu Ryszard Mes. - Liczą jednak na kibiców, że ci zjawią się na stadionie tak licznie, jak choćby podczas meczu z GKS Bełchatów, który wygrali 2:1. Doping naszych fanów poniósł ich wtedy do zwycięstwa. Zróbmy wspólnie to jeszcze raz. Możemy być świadkami wielkiego sukcesu naszej drużyny. Widzimy się w środę na stadionie! Bądźmy 12 zawodnikiem naszych piłkarzy.