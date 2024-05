Era Andrei Gardiniego w Skrze Bełchatów minęła. Teraz Gheorghe Cretu?

Klub z Bełchatowa oficjalnie poinformował o rozstaniu z włoskim szkoleniowcem, który dołączył do bełchatowskiej drużyny w trudnym momencie i pełnił funkcję jej szkoleniowca od lutego 2023 roku. Zastąpił Anglika Joela Banksa. Pod jego wodzą bełchatowianie rozegrali w Plus Lidze 40 meczów, odnosząc 19 zwycięstw. W niedawno zakończonym sezonie Skra zajęła dziewiąte miejsce i był to wynik znacznie poniżej oczekiwań kibiców, działaczy i samych siatkarzy. Dlatego też zarząd klubu zdecydował o nieprzedłużeniu umowy w włoskim szkoleniowcem. Jego następca ma być oficjalnie przedstawiony na dniach, lecz wszystko wskazuje, że pałeczkę przejmie 55-letni Gheorghe Cretu.