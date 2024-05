To się stało! Legia, legła w Sieradzu. Szaleństwo na stadionie. Warta - Legia II 1:0 FOTO Dariusz Piekarczyk

To prawda! Legia Warszawa legła w Sieradzu, nic to, że rezerwowa, Legia, to zawsze Legia, a pokonać zespół ze stolicy to wielka sprawa. W środę dokonała tego Warta Sieradz w meczu o trzecioligowe punkty bijąc przeciwnika 1:0 (1:0). Złotego gola strzelił w 12 minucie Jakub Piela, wykorzystując błąd defensywy gości, a potem w sytuacji sam na sam strzelił do siatki.