Jedyny taki marszobieg w roku! Ponad 100 śmiałków, 6000 metrów do pokonania FOTO

- Rok temu wpadliśmy na pomysł, przy okazji stulecia szkoły, aby zorganizować marszobieg ulicą Reymonta - mówi Piotr Bakowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu. - Dlaczego akurat Reymonta? To w nawiązaniu do naszego patrona. Na starcie stanęli uczniowie także innych sieradzkich szkół, przedstawiciele naszych sponsorów, naszych lokalnych firm, ale także spoza miasta. Do pokonania mamy sześć kilometrów - trzy w jedną i trzy w drugą. Nie ma znaczenia, czy ktoś będzie biegł, czy szedł, czy też ukończy, czy nie. Wszyscy są zwycięzcami.