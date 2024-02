Halina Kolińska, uczestniczka Powstania Warszawskiego z Sieradza ma 100 lat! ZDJĘCIA

W czasie powstania należała do 2. Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej „Żbik” IV zgrupowania Armii Krajowej „Gurt”. Przysięgę żołnierską odbierał od niej Jerzy Bogdanowicz “Hercuń”. W czasie powstania należała do 2. Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej „Żbik” IV zgrupowania Armii Krajowej „Gurt”. Awansowana została do stopnia plutonowego. Po upadku powstania trafiła do niemieckiej niewoli. Była jeńcem stalagu 344 Lamsdorf, następnie w Stalagu IV B Mühlberg, Stalagu IV-E Altenburg oraz VI-C Oberlangen. Została wyzwolona 12 kwietnia 1945 roku przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej. gen. Maczka, plut. w WAAF. Powróciła do kraju. Po wojnie wróciła do kraju, skończyła studia farmaceutyczne i została skierowana do pracy w Sieradzu, który stał się jej domem. Kiedy nie miałam kłopotów ze zdrowiem brała udział w uroczystościach patriotycznych. Zwłaszcza dzień 1 sierpnia, czyli wybuchu Powstania Warszawskiego, był dla niej niezwykle ważny.