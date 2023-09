Działo się w Sieradzu. Paweł i Gaweł w jednym stali… przedszkolu ZDJĘCIA

Byli „Paweł i Gaweł”, „Osioł”, „Małpa w kąpieli” i „Sowa”. Przedszkolaki słuchały bardzo uważnie i reagowały żywiołowo. Dzieliły się też własnymi opowieściami o zwierzętach, wizytach w zoo, ale też o tym, że trzeba się dzielić na przykład zabawkami.

My lubimy dzielić się miłością do literatury. Dlatego zapraszamy na kolejne spotkanie z twórczością Aleksandra hrabiego Fredry w ramach działania „Paweł i Gaweł, czyli czytamy Fredrę" realizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu w ramach projektu „Fredro dla każdego!”.

We wrześniu, a dokładnie 15 września o godzinie 18 zapraszamy do ogrodu naszej biblioteki. Przekonają się Państwo, że pisane w XIX wieku utwory Aleksandra Fredry aktualne są do dziś. Sięgniemy także po tę część jego twórczości skierowaną raczej do dorosłych odbiorców.

Projekt „Fredro dla każdego!"" to cykl wydarzeń, dzięki którym chcemy nie tylko przybliżyć dorobek Patrona Roku 2023 i zaprosić wszystkich mieszkańców Sieradza do wspólnej zabawy, ale także poznawania polskiej literatury.

Projekt „Fredro dla każdego!” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Źródło: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu