Ptasie portrety - fotografie Anety Kolańczyk w Powiatowej Bibliotece Publicznej ZDJĘCIA

Pragnienie zrobienia idealnie ostrego zdjęcia, przy najlepszym możliwym świetle, czasem pozbawia nas okazji do przeżycia niezwykłej chwili – opowiadała Aneta Kolańczyk podczas potkania. Dobrym przykładem było zdjęcie żubra, obok którego w trawie siedział lis. Tyle że zauważył to tylko jeden uczestnik wyprawy do Białowieży. Pozostali szukali właśnie doskonałego ujęcia.

Aneta Kolańczyk fotografuje od ponad dwudziestu lat, a zaczęło się od spacerów w dolinie Prosny i chęci poznania zwierząt, które tam żyją. Z czasem podglądanie ptaków stało się wielką pasją. Zawsze jednak tak, by nie naruszać ich przestrzeni. Podgląda, fotografuje i stara się poznać. Kiedy już pozna, dzieli się wiedzą, byśmy i my mogli nie tylko podziwiać, ale też chronić ptaki. Okazuje się bowiem, że gatunki dawniej pospolite, jak wróbel, czy skowronek są dziś zagrożone. Pojawiają się również ptaki z innych stref klimatycznych.