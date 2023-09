Dramat w Tomisławicach. Trwa prokuratorskie śledztwo, kolejny areszt dla nożownika ZDJĘCIA

- W sprawie powołano biegłych między innymi psychiatrów, jak również z zakresu genetyki sądowej oraz badania mechanizmu śladów krwawych - mówi Jolanta Szkilnik, zastępca Prokuratora Okręgowego w Sieradzu i jednocześnie rzecznik prasowy. - Trwa oczekiwanie na opinie w tym zakresie. Jednocześnie uzyskano opinie biegłego z zakresu oceny obrażeń, ale nie mają one charakteru ostatecznego, bowiem niezbędnie będzie wypowiedzenie się przez biegłego po upływie sześciu miesięcy od zdarzenia, na temat oceny charakteru obrażeń pokrzywdzonych. Tymczasowe aresztowanie podejrzanego przedłużono decyzją Sądu Okręgowego w Sieradzu na okres dalszych sześciu miesięcy.

Zeznania podejrzanego objęte są tajemnicą śledztwa.

Dramat w Domu Dziecka w Tomisławicach w powiecie sieradzkim rozegrał się przed północą, we wtorek, 9 maja. Przypominamy, Mężczyzna wszedł na teren placówki i zaatakował nożem jej wychowanków oraz opiekunkę. Ataku nie przeżyła, 16-letnia Oliwia, z którą wcześniej się spotykał. Ranił ponadto pięć osób, które trafiły do szpitali w Łodzi, Poddębicach oraz Sieradza. Na szczęście przeżyły atak szaleńca. Napastnik przyznał się do zamordowania dziewczyny, z którą wcześniej się spotykał. Ogłoszono mu zarzuty popełnienia morderstwa i próby pięciokrotnego usiłowania zabójstwa. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.