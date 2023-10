Cmentarz przy ulicy Świętojańskiej z dobrymi i złymi wiatrami ZDJĘCIA

- Pokazałem groby charakterystyczne dla historii naszego miasta - mówił autor fotografii. - Są groby nauczycieli i wychowawców szkół, przedszkola. Na warckim cmentarz spoczywa między innymi aktor Józef Jachowicz aktor scen poznańskich i krakowskich.Jest osobna kwatera zmarłych ze Szpitala Psychiatrycznego w Warcie. Jest także symboliczny grób pilota kpt pil Stanisława Skarżyńskiego. Ponadto groby poległych w I wojnie światowej oraz pomnik Powstania Styczniowego.

Cmentarz w Warcie

Dobre i złe wiatry nawiedzają cmentarz w Warcie znajdujący się na wzgórzu. Jest tam grobowiec rodziny Skarżyńskich. I tablica poświęcona pilotowi Stanisławowi Skarżyńskiemu. To znany warcianin, który jako pierwszy Polak przeleciał Atlantyk. W czasie drugiej wojny walczył w polskich formacjach lotniczych na Zachodzie. Zginął 26 czerwca 1942 roku. Pochowany jest na wyspie Terschelling w Holandii. Na tablicy w Warcie jako datę urodzenia podano 1 maja 1898 roku. W księgach parafialnych data urodzenia to 1 maja, ale 1899 roku. W Warcie pochowany jest także Zygmunt Andrychiewicz (1943).To był wielki artysta-malarz. Studiował i mieszkał przez pewien czas w Paryżu. Wystawiał swoje prace, które dziś budzą zachwyt, w stolicy Francji, ale też w warszawskiej Zachęcie. Nazywany był mistrzem pejzażu i portretu. W Warcie pochowana jest także artystka-malarka Maria Pstrokońska (1941) oraz kolekcjonerka dzieł sztuki Walentyna Pstrokońska (1939). Tamtejsza ziemia otuliła doktora Witolda Uniewskiego, założyciela szpitala psychiatrycznego, Jana Cwendrycha, założyciela chóru Lutnia. Jest zbiorowa mogiła Powstańców Styczniowych, którzy polegli w latach 1863-1864 pod Wartą i Poprężnikami walcząc z wojskami carskimi. Kilkunastu żołnierzy armii pruskiej, poległych w roku 1914, spoczywa we wspólnej kwaterze. Trzech Racieckich biło się za Polskę. Ignacy podczas wojen napoleońskich, Urban w Powstaniu Listopadowym, zaś Stanisław w wojnie z bolszewikami w roku 1920. Ten ostatni spoczywa w Brześciu nad Bugiem.

To także miejsce wiecznego spoczynku Marka Nieradko, byłego dziennikarza tygodnika "Nad Wartą" i Telewizji Sieradz.