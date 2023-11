Obelisk poświęcony dowódcy Powstania Styczniowego odsłonięto koło Rossoszycy FOTO

Urodzony 19 marca 1840 roku w Płocku Józef Oxiński należał do najbardziej aktywnych dowódców powstańczych w 1863 roku, będąc czynnym oficerem od samego początku powstania aż do wiosny 1864 roku. 8 stycznia. Zorganizował w lasach koło Miedźna pierwszy oddział złożony głównie z mieszkańców Sieradza, Szadku i Warty. 25 lutego 1863 stoczył swą pierwszą bitwę z Rosjanami pod Opatówkiem, dzień później pod Kuźnicą Grabowską bił się z przeważającymi siłami wojsk rosyjskich. 27 kwietnia 1863 otrzymał awans na kapitana i został mianowany naczelnikiem wojskowym powiatu piotrkowskiego, a 24 maja objął także dowództwo powiatu wieluńskiego. Przez długi czas był bezskutecznie tropiny przez oddziały rosyjskie z garnizonów w Sieradzu, Wieluniu i Kaliszu.Po upadku powstania osiadł w Paryżu. W roku 1908 zmarł we Lwowie. Spoczywa tam na Cmentarzu Łyczakowskim, na wzgórzu powstańców 1831 i 1863.