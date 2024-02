Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. "Wypowiedź Trumpa powinna niepokoić"

Rozmowa z sieradzaninem Cezarym Tomczykiem, wiceministrem obrony narodowej.

Sprawy obronności Rzeczypospolitej nie są Panu obce, bowiem od wielu lat jest pan członkiem Komisji Obrony Narodowej. Tym razem, to jednak zgoła inne wyzwanie. Proszę powiedzieć jaki zakres obowiązków i spraw jest w pańskiej gestii.

Ministerstwo Obrony Narodowej to takie jakby małe państwo, w którym znajdują się wszystkie elementy, jest i służba zdrowia, kwestie związane z infrastrukturą, ale te najważniejsze dotyczą budowania naszych zdolności obronnych. Ja w ministerstwie zajmuję się cyberbezpieczeństwem, jednostkami wojskowymi, innowacjami, a także kwestiami związanymi z badaniami naukowymi. Generalnie jednak wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem kraju. To też i ciężki czas z powodu trwającej wojny w Ukrainie. Po okresie oziębienia w ostatnim czasie nastąpiło wyraźne ocieplenie na linii Kijów - Warszawa. Polska wiele pomogła naszemu sąsiadowi. Jak obecnie wygląda ta współpraca na polu militarnym? Jak powinno wyglądać nasze dalsze zaangażowanie? Co w najbliższym czasie może nas czekać?

Renesans relacji z Ukrainą był bardzo potrzebny. W czasie kampanii wyborczej dużo złego mówiło się o relacjach między naszymi krajami i niestety to był zły i nieprawdziwy obraz. Dzisiaj wygrana Ukrainy w wojnie z Rosją, jest kwestią racji stanu. Nie ma nic ważniejszego jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, niż zabezpieczenie naszej granicy wschodniej, a tym samym wygrana Ukrainy. Dużo ludzi pyta, jak będzie wyglądała przyszłość jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale tego oczywiście nikt do końca nie wie. Jesteśmy jednak w sytuacji trudnej, nie tylko jako Polska, ale także Europa i świat. Nie powinniśmy w tej sprawie uspokajać, ale przygotowywać się na każdy możliwy scenariusz. Trzeba pamiętać też, że przywódca Rosji Władimir Putin, to człowiek nieprzewidywalny, który w XXI wieku wywołał wojnę w centrum Europy. My, jako kraj frontowy, musimy być gotowi na każdy scenariusz. Wielka więc misja przed nowym rządem, a zwłaszcza Donaldem Tuskiem, który przekonuje choćby przywódców Francji i Niemiec, że potrzebna jest duża pomoc Ukrainie.

Wypowiedź Donalda Trumpa powinna nas Polaków niepokoić?

Oczywiście, że tak. Polska musi być gotowa do współpracy z każdą administracją i obojętne jest, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. Natomiast, to co dzieje się w amerykańskiej kampanii wyborczej, że wstrzymana jest pomoc dla Ukrainy, że Trump opowiada niestworzone rzeczy, a nawet zachęca Rosję do zaatakowania krajów NATO, to nie jest normalne. Po tych wypowiedziach musimy zdawać sobie sprawę, że w polityce amerykańskiej za rok może się zdarzyć wszystko. To co możemy zrobić, to dbać o naszą armię, nakłaniać wszystkich członków sojuszu do większych wydatków na zbrojenie. Dobre informacje, to wejście do NATO Finlandii i chęci dołączenia Szwecji. Jak wygląda współpraca pańskiego resortu z Prezydentem RP na polu obronności. Tu powinniście mówić jednym głosem. Czy tak jest?

Nie ma tu różnic. Pan prezydent ma podobne zdanie na wiele spraw. W polskim ustroju 99 procent spraw dotyczących obronności, to gestia ministra obrony narodowej. Prezydent sprawuje konstytucyjną zwierzchność nad siłami zbrojnymi, ale wykonuje je poprzez ministra obrony narodowej.

Budżet przygotowany przez rząd, zawiera między innymi podwyżki dla żołnierzy, ale także pracowników cywilnych pionu obronności. Kiedy mogą się ich spodziewać?

Podwyżki są przyznane od 1 stycznia. Jeżeli gdzieś ze względu na zawirowania z podpisem Andrzeja Dudy pod budżetem nastąpiły jakieś opóźnienia, będą wyrównania. Żołnierze zawodowi otrzymują podwyżki w wysokości 20 procent, pracownicy cywilni również, a ci którzy są nauczycielami w systemie szkolnictwa wojskowego 30 procent. Musimy zatrzymać odejścia z polskiego wojska, a rocznie odchodzi 10 tysięcy żołnierzy. Co z zakupami sprzętu dla naszej armii? Pański poprzednik podpisał umowy na dostawę choćby czołgów z Korei. Będzie to kontynuowane?

Trwa przegląd wszystkich kontraktów, robimy to bardzo intensywnie. Trwa głęboki audyt w Ministerstwie Obrony. Mogę powiedzieć, że nie zmieni się kwestia budżetu. Na modernizację i transformację armii wydamy tyle samo, albo i więcej, niż było zaplanowane. Czy będą to dokładnie te same kontrakty, jest właśnie przedmiotem ustaleń. My nie podchodzimy do kontraktów ideologicznie. Jeżeli umowy rozpisane były właściwie i mają sens dla naszej armii, będą realizowane.

Nie mogę nie zapytać o prace Komisji Smoleńskiej, bo wzbudza ona, nie zawsze zdrowe, emocje.

Szkoda, że taka komisja funkcjonowała, bo to komisja miała udowodnić to czego nie było, czyli zamach. Pokażemy wszystkim Polakom tło funkcjonowania tej komisji. Była polityczna. Ilość nieprawidłowości, która się tam zdarzyła jest ogromna. Przejdźmy na nasze, ale także i pańskie, sieradzkie podwórko. W powiecie sieradzkim nie ma już koalicji PSL - PiS. Jest natomiast Ludowców z Platformą Obywatelską. Nowym wicestarostą został Michał Pabich, który ma nieco ponad 30-lat, który tak naprawdę rozpoczyna swoją karierę polityczną. Co te zmiany dadzą powiatowi, mieszkańcom naszego regionu?

Jeżeli chodzi o Michała Pabicha, to doświadczony człowiek, który jako wicestarosta zaczął pracę niedawno, ale współpracuje ze mną i działa politycznie od wielu lat. Ta zmiana była tu potrzebna, jeśli chodzi o kwestie starostwa. Dziś samorząd powinien budować relacje z rządem w oparciu o merytorykę, a nie politykę. Będziemy chcieli, aby wspomagać samorządy powiatowe, gminne i miejskie na każdym polu. Cieszy mnie, że doszło do tej zmiany.

Michał Pabich wystartuje w wyborach na prezydenta Sieradza?

Potwierdzam, że Michał Pabich będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyborach na prezydenta Sieradza. Uważam, że potrzebna jest tu zmiana. Intuicja mi mówi, że dla Sieradza jest dziś idealny klimat jeśli chodzi o rozwój. Nie tylko dlatego, że ja w wielu sprawach mogę otworzyć drzwi, ale i dlatego, że mamy wojewodę z Sieradza, czyli Dorotę Ryl, z czego jestem dumny, że zmieniła się koalicja w powiecie. Bardzo mocno ją rekomendowałem, żeby została wojewodą. Nie pamiętam takiej sytuacji żeby tak wiele w naszym kraju i województwie zależało od ludzi z naszego miasta. Mam nadzieję, że wygrana Michała Pabicha sprawi, że prezydent Sieradza nie będzie uprawiał polityki, ale ściągał do miasta kolejne miliony złotych.

Odwiedził pan 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia. Co czeka największą jednostkę łączności w Polsce?

W ostatnich latach inwestycje w tej części Polski były wstrzymane. Dowódca brygady ma rozliczne zadania. Brygada będzie rozwijana, a docelowo znajdzie się ponad 1000 żołnierzy więcej w ciągu najbliższych lat. Łączność to podstawa. Musimy stworzyć jednostce warunki, aby mogła się rozwijać. To za sobą pociągnie modernizację dróg. Reasumując, brygada może liczyć na duże wsparcie rządowe. Dodam, że brygadą w Sieradzu inauguruję cykl odwiedzin innych jednostek wojskowych w kraju.

Pańskie biuro na Rynku w Sieradzu jest cały czas czynne, choć zapewne z racji nawału obowiązków bywa Pan tam rzadziej. Drzwi dla potrzebujących są tam otwarte, prawda?

Moje biuro funkcjonuje normalnie z jego dyrektor Joanną Hanak, która przyjmuje interesantów. Część dyżurów będzie telefoniczna, ale będę się starał bywać tu regularnie. Z mieszkańcami będę się spotykał przy innych okazjach. Zapewne śledzi Pan też na bieżąco, to co dzieje się w Sieradzu, regionie?

Oczywiście, że tak. Tu mieszka moja rodzina, tu mam swój dom. Wszystko to co dzieje się w Sieradzu, Zduńskiej Woli czy Łasku bardzo mnie interesuje. To obszary, na które zawsze chciałem mieć pozytywny wpływ. Zrobię wiele, aby wszystkie drzwi dla Sieradza były otwarte.

