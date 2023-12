Budżet gminy Warta na 2024 roku uchwalony

Podczas LXI Sesji Rady Gminy Warta radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2024 rok. W sesji wzięło udział 14 radnych. Przyszłoroczne planowane dochody gminy będą wynosić ponad 82.400.000 zł, wydatki to blisko 88.500.000. Na inwestycje gmina Warta zamierza przeznaczyć kwotę 30.107.399,45 zł co stanowi 33,99 % całego budżetu gminy.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią inwestycje drogowe- ok.13 mln zł, na infrastrukturę sanitarną i wodociągową przeznaczono ok. 7,5 mln zł, ok. 4 mln zł przeznaczono na obiekty sportowe, 2 mln na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz ok. 2 mln na gospodarkę mieszkaniową.

Wśród ważniejszych przyszłorocznych inwestycji są:

- przebudowa i remonty dróg gminnych oraz chodników

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Małkowie

- budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach

- budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Cielcach

- termomodernizacja trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Popioły w Warcie

- modernizacje i remonty budynków świetlic wiejskich i ochotniczych straży pożarnych.

Budżet zakłada również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę ponad 1,2 mln zł. -Najważniejszy dla Gminy Warta dokument został przyjęty przez radnych jednogłośnie.