Anioły z miasteczka Aniołów: "Ze śmiercią nie można się oswoić"

Wreszcie, Monika pojawiła się w białej, lśniącej sukni i welonie w przystrojonej kaplicy, gdzie czekał już na nią Krzysztof i Michał. Wyglądała niczym księżniczka z bajki. Kiedy wjeżdżała na wózku inwalidzkim, odświętnie udekorowanym przez pielęgniarki, do kaplicy w hospicjum, wydawało się, że wszystkie chóry anielskie śpiewać w niebie zaczęły, a światłość nieziemska zstąpiła do kaplicy. Świętowało całe hospicjum w Sieradzu. To był pierwszy w jego dziejach ślub.

- Kiedy Monika, dwudziestokilkuletnia kobieta, trafiła do nas, powtarzała po wielokroć, że jej marzenie to pobrać się i ochrzcić syna - mówi Karolina Wojtysiak, pielęgniarka oddziałowa. - Że zrobi to wszystko, jak stąd wyjdzie. Wiedziałyśmy, że czasu może zabraknąć. Namówiłyśmy ją na ślub, chrzciny, właśnie tutaj, w hospicjum. To były niesamowite emocje, nie tylko dla niej i jej partnera oraz rodziny, ale i dla nas.

Hospicjum to życie

Gmatwanina losów ludzkich, ścieżki życiowe nie zawsze proste, często wąskie, pokręcone. To wszystko nie ma znaczenia przy przekraczaniu progu hospicjum. Jest lęk. Lęk przed śmiercią, rzeczami ostatecznymi, bo przecież stąd, jak zwykło się uważać, nie wychodzi się. - To prawda, taka jest opinia - mówi pan Mieczysław, którego żona Bożena przebywa aktualnie na oddziale. - Ale to nie tak, każdy z nas umrzeć musi, a tu jest Ameryka. Gdyby było źle, uciekłbym wraz żoną, bo krzywdy nie dam jej zrobić. Jesteśmy razem pół wieku. Personel? Więcej niż święty. Żona nie chciała tutaj, a ja mówię jej - co we dwoje w domu zrobimy? Ty będziesz płakać, ja będę płakał i co?