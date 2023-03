Znana z ekranów telewizyjnych sędzia Anna Maria Wesołowska gościła w Sieradzu ZDJĘCIA

Spotkanie zorganizowane w hali sportowej szkoły zgromadziło wielu rodziców, ale nie tylko. Obecny był również prezydent Sieradza Paweł Osiewała, przewodnicząca rady Miasta Urszula Rozmarynowska, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, dyrektorzy szkół, nauczyciele, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, a nawet właściciel Ceramiki Tubądzin Andrzej Wodzyński.

Głównym tematem, trzeba przyznać niezwykle ciekawego spotkania, były problemy związane z wychowaniem dzieci.

- Wychować dziecko, to dziś mistrzostwo świata - mówiła Anna Maria Wesołowska. - Bywa tak, że rodzicom trudno jest z dzieckiem nawiązać kontakt. warto, żeby funkcjonowało porozumienie na linii szkoła - rodzice. Dzieci dają nam różne fajne pomysły. Są jednak rzeczy, o których nie powiedzą nam wprost, ale mogą przekazać anonimowo. Pomocna jest wówczas skrzynka korczakowska. Co to takiego? Otóż skrzynka korczakowska może znajdować się w szkołach i dzieci mogą tam wrzucać, nieraz anonimowo, karteczki ze swoimi problemami do rozwiązania, czy spostrzeżeniami. Z doświadczenia wiem, że taka skrzynka może działać również w środowisku ludzi dorosłych. Co ważne, sprawdza się.