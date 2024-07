Wzruszające pożegnanie lubianego kapłana w wiekowej parafii świętego Wojciecha ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Jedna z najstarszych w naszym regionie parafii pod wezw. św. Wojciecha w Sieradzu-Męce, należąca do dekanatu zduńskowolskiego, uroczyście podczas dziękczynnej mszy świętej pożegnała księdza wikariusza Karola Kolendę, który po czterech latach posługi przenosi się do Włocławka. Będzie kontynuował drogę kapłańską w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku. Dekret biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego w sprawie przeniesienia odczytał ksiądz proboszcz Piotr Czopiński.