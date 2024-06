Pilne! Ostrzeżenie przed burzami z gradem, mogą wystąpić trąby powietrzne

1) pełne rozwinięcie lokalnych systemów ostrzegania i alarmowania ludności o przewidywanym zagrożeniu, ze szczególnym wskazaniem na konieczność zapewnienia sobie oraz najbliższym schronienia, zabezpieczenia mienia oraz przygotowania się na czasowe ograniczenia w dostawach energii elektrycznej, omówienie sytuacji zagrożenia w gronie członków lokalnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego i podzielenie zadań, a także sprawdzenie gotowości lokalnych struktur do reagowania,

3) wzmocnienie obsady Powiatowych/Miejskich Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz wprowadzenie 24 godzinnego obiegu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego na szczeblu gmin,

4) sprawdzenie gotowości zasobów magazynowych (potwierdzenie przejezdności dróg dojazdowych oraz dostępność osób wydających sprzęt).

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Błażej Krawczyk

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego

Zalecenia dla ludności w związku z wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk

pogodowych – burze z gradem oraz silny wiatr

Słuchaj komunikatów pogodowych, stosuj się do poleceń służb.

Chwilowe uspokojenie pogody nie oznacza, że jest bezpiecznie.

Powiadom najbliższych o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Nie panikuj.

W budynku:

− zamknij wszystkie drzwi i okna;

− z tarasu, balkonu, parapetu sprzątnij wszystkie przedmioty które może porwać wiatr (np.

doniczki, rower, parasol, krzesła, stół);

− zrezygnuj z zaplanowanych spacerów i wycieczek, dla bezpieczeństwa pozostań w domu;

− zabezpiecz niezbędne przedmioty przydatne w przypadku ewakuacji:

a) naładowany telefon komórkowy

b) działająca latarka

c) dokumenty

d) przyjmowane lekarstwa

e) odzież

f) żywność (pamiętaj również o wodzie pitnej)

− zorientuj się, gdzie umiejscowiona jest elektryczna skrzynka rozdzielcza z bezpiecznikami;

− w celu ochrony urządzeń, odłącz sprzęt elektroniczny od sieci elektrycznej;

− staraj się nie używać urządzeń elektronicznych obsługiwanych ręcznie (np. suszarka do

włosów, maszynka elektryczna);

− zjawiska pogodowe obserwuj wyłącznie z domu, nie wychodź na zewnątrz;

− słuchaj komunikatów wydawanych przez środki masowego przekazu, stosuj się do poleceń

służb;