Nie żyje Ryszard Perka, wieloletni radny miejski, działacz społeczny, sportowy, kulturalny

Ryszard Perka był żołnierzem zawodowym. Służył w Sieradzu. Nosił także mundur Ochotniczej Straży Pożarnej, udzielał się w pracach Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Strażaków przy OSP Sieradz. Był również członkiem orkiestry OSP.

Angażował się w działalność sportową. Był prezesem Unii Sieradz-Męka, która pod jego batutą awansowała nawet do klasy okręgowej. Działał również w Płomieniu Sieradz-Zapusta. Był założycielem i działaczem oraz sternikiem Parafialnego Klubu Sportowego Salos Sieradz oraz Sieradzkiego Stowarzyszenia Sportowego Wspólnota. To on wymyślił piłkarskie mistrzostwa województwa łódzkiego strażaków OSP, które rozgrywano w Sieradzu. Z jego inicjatywy odbywały się zawody sportowe seniorów oraz sieradzkie familiady. Trudno wymienić wielorakie inicjatywy sportowe i kulturalne, które inicjował.

Był aktywnym działaczem Wspólnoty Osiedlowej "Za szpitalem".

- Kilkanaście dni przed śmiercią powiedział mi, że chciałby aby skwer na osiedlu Za szpitalem nazwano jego imieniem - mówi Władysław Maciejewski, emerytowany dyrektor MOSiR Sieradz.

O miejscu i dacie pogrzebu poinformujemy.