Wystawa Sieradzkich Stołów Wielkanocnych w Starostwie Powiatowym 23 marca ZDJĘCIA

Zaprezentują się przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu. Swoje delegacje mają też mieć organizacje i twórcy lufowi. To impreza, która od wielu lat przyciąga tłumy mieszkańców naszego regionu.

- Gorąco zachęcam, aby odwiedzić tego dnia salę C - mówi starosta sieradzki Mariusz Bądzior. - To impreza z której jesteśmy dumni i której nam w Polsce zazdroszczą. Jest to promowanie naszego sieradzkiego folkloru nie tylko poprzez wielkanocne potrawy i smakołyki, ale także stroje ludowe. Po prostu widzimy się 23 marca.