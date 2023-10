Wypatruj naszej gwiazdy. Wojenne losy polskiego dziecka ocalonego przez maharadżę Dariusz Piekarczyk

Są książki, od których oderwać się nie można. Tak było również z "Wypatruj naszej gwiazdy" Imogene Salwy. To wyjątkowa pozycja, opowiadająca mało znane losy polskich dzieci, których wojenne losy rzuciły do Indii. Przybyłe z "Nieludzkiej ziemi" trafiły, co często powtarzały, do "raju". Dzięki temu przeżyły gehennę wojny. Gorąco polecamy książkę wydaną przez Wydawnictwo Muza i znakomicie przetłumaczoną przez Katarzynę Bieńkowską przy współpracy Joanny Pełszyńskiej.