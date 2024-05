Wycieczka w przesłość i wieczór pamięci - Warta i Błaszki pamiętają ZDJĘCIA

Na dziesięciu tablicach eksponowanych na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego można znaleźć informacje na temat historii społeczności żydowskich w Warcie i Błaszkach oraz cmentarzy żydowskich w tych miejscowościach. Tłem tablic są fotografie pochodzące z różnych źródeł oraz grafiki wykonane przez warcianina z urodzenia – Józefa Walkowskiego.

Podobnie zresztą jak i zainteresowanie pracami plastycznymi uczniów szkół podstawowych z gminy Warta. To wynik Regionalnego Konkursu im. Ireneusza Ślipka pt. „Warta – historia żydowskiego miasteczka w obrazach – ilustracja do tekstu” współorganizowanego przez Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka w Warcie oraz Szkołę Podstawową im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie.

Do organizatorów konkursu wpłynęły 44 prace wykonane różnymi technikami. Wszyscy autorzy otrzymali dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Gminę Warta, a laureatom nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Warcie, sklepik szkolny, prywatnych darczyńców i Stowarzyszenie.