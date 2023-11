Wszyscy jesteśmy Polski Żołnierzami. Patriotyczne widowisko Szkoły Podstawowej w Błaszkach z okazji Narodowego Święta Niepodległości FOTO

Jak relacjonuje Urząd Miejski w Błaszkach, wieczornica miała charakter wspólnego, wielopokoleniowego, patriotycznego śpiewania. Na widowni zasiedli uczniowie szkoły, nauczyciele oraz mieszkańcy Błaszek, rodzice i dziadkowie naszych uczniów. By podkreślić wielopokoleniowy charakter spotkania na scenie wystąpili wspólnie uczniowie oraz nauczyciele szkoły.

- Tego wieczoru wybrzmiewały melodie najpopularniejszych pieśni i piosenek patriotycznych. To wspólne śpiewanie miało na celu umocnienie poczucia tożsamości narodowej i szacunku wobec polskości - bo pieśni patriotyczne to lustro dziejów narodu, w którym odbite są najważniejsze momenty historii państwa. Pieśni zawsze łączyły rodaków w trudnych momentach, dodawały odwagi żołnierzom przed walką oraz wychowywały młodzież. Miejmy nadzieję, że rola tych pieśni w przyszłości ograniczy się tylko do nauki miłości ojczyzny oraz świadectwa bohaterstwa naszych rodaków – podkreśla błaszkowski urząd.