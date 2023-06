Wpadł 61-letni kłusownik. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności

Funkcjonariusze znaleźli na jego posesji nielegalne narzędzia do kłusowania, poroża zwierząt oraz amunicję. Sprawca usłyszał łącznie pięć zarzutów, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat ośmiu.

- Sprawca rozkładał linki stalowe tzw. „wnyki” na ścieżkach zwierzyny leśnej - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej policji w Sieradzu. - Pod koniec maja 2023 roku policjanci weszli na teren posesji należącej do typowanego mężczyzny. W pomieszczeniach gospodarczych policjanci znaleźli linki metalowe, dwa poroża zwierzyny leśnej, w tym jedno z fragmentami skóry, sieci do połowu ryb , kilka sztuk naboi oraz granat chemiczny. W lesie natrafili na zastawione sidła . Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do miejscowego komisariatu. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu pięciu prokuratorskich zarzutów. 61-latek odpowie teraz za i poosiadanie i pozyskiwanie bez uprawnień zwierzyny łownej oraz wytwarzania i posiadania narzędzi i urządzeń przeznaczonych do kłusownictwa. Podejrzany usłyszał też zarzuty posiadania bez wymaganego zezwolenia amunicji oraz granatu chemicznego. Przyznał się do zrzucanych czynów.