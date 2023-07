Wakacje w czasach PRL pod Sieradzem, blisko lasu i rzeki Warty ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Jak wyglądały wakacje w czasach PRL? Publikujemy unikalne zdjęcia z lat od pięćdziesiątych do drugiej połowy lat sześćdziesiątych z wypoczynku we wsi Ruda koło Sieradza. To miejscowość położona na uboczu obok lasów, ale niedaleko stamtąd do rzeki Warty. W czasach II Rzeczypospolitej oraz po zakończeniu działań wojennych była letniskiem nie tylko dla Sieradza, ale także Zduńskiej Woli, Łodzi i Pabianic.