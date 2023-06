W Sieradzu trwa budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej za 130 milionów ZDJĘCIA

- Prace są na bardzo zaawansowanym etapie, a rozruchy techniczne kotła biomasowego zaplanowano na początek października, zaś całość instalacji ma być oddana do użytku do końca roku - wyjaśnia z kolej Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. - Zróżnicowanie źródeł energii cieplnej pozwoli Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej dostosować się do sytuacji rynkowej w zakresie cen nośników energii. Szacowane organicznie zużycia węgla w skali roku to około 70-80 procent. Jeżeli spalimy o tyle procent mniej węgla, to nie będziemy musieli umarzać uprawnień do emisji CO2. W skali roku to jest kilkanaście milionów złotych oszczędności.