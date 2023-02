Ruszyła rozbiórka mostu w Gruszczycach w gminie Błaszki. Inwestycja za prawie 17 mln zł. Jest nowa organizacja ruchu. Jaka? FOTO

Inwestycja, która została podjęta ze względu na stan techniczny obiektu, zostanie przeprowadzona za blisko 17 mln zł. Wykonawcą prac na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709E w miejscowości Gruszczyce, jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Czartkach koło Sieradza.

Roboty – jak informowało wcześniej Starostwo Powiatowe w Sieradzu - oznakowane są zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. W trakcie realizacji inwestycji planowane jest całkowite zamknięcie drogi dla ruchu kołowego oraz wprowadzenie objazdów.

Jak informowaliśmy wcześniej, powiat sieradzki pozyskał na roboty wsparcie finansowe z Rezerwy Subwencji Ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. W kosztach realizacji partycypować również będzie gmina Błaszki oraz firma PLUKON.

Ogólna wartość zadania to 16,8 mln zł. W tym wspomniana dotacja to 6.6 mln zł, środki własne powiatu 5,7 mln zł, a wsparcie od gminy Błaszki i firmy PLUKON to – odpowiednio – 2,5 oraz 2 mln zł.