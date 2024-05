Minął rok od śmierci Urszuli Rozmarynowskiej, przewodniczącej RM w Sieradzu ZDJĘCIA

Rafał Matysiak przeżył, ale długo przebywał w szpitalach, do dziś przechodzi rehabilitację. Jeszcze nie doszedł do pełnej sprawności. To była tragedia, która wstrząsnęła Sieradzem.Zmarła była w mieście osobą szanowaną, lubianą, chętną do pomocy potrzebującym. Angażowała się w wiele inicjatyw społecznych, jak choćby w pomoc sieradzkiemu hospicjum. Była także pedagogiem w Szkole Podstawowej numer 4 imienia Marii Konopnickiej.

Podczas pogrzebu, a msza święta żałobna odprawiona została w kościele Najświętszego Serca jezusowego, żegnały ją niezliczone tłumy mieszkańców naszego regionu. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

Przez wiele lat współpracowałem z Ulą. To była taka osoba, która rozumiała trudną dziennikarską pracę. Starała się pomagać, ułatwiać pracę. U niej nie było "nie mogę", a co najwyżej "daj chwilę czasu". Taka była Ula, kochająca Sieradz, ciesząca się rozwojem miasta, z lubością patrząca na wypielęgnowany podominikański zespół klasztorny. To między innymi z jej inicjatywy uhonorowano siostrę Alinę Kulik, "sprawczynię" całego zamieszania związanego z renowacją. Pomagała sieradzkiemu hospicjum, które za niedługo świętować będzie 30-lecie istnienia.

Zostawiła córkę Agnieszkę z Gabrielem i Marcelem oraz syna Jakubem, który pod koniec stycznia został ojcem Wiktorii Urszuli... . Ula cieszy się tam gdzieś w niebie ... .