Legendarna grupa "Rezerwat" gwiazdą Pikniku Motocyklowego w Sieradzu ZDJĘCIA

- Kolejna niespodzianka, to ekipa strongmenów z Irkiem Kurasiem i Tyberiuszem Kowalczykiem - mówi Jacek Mikołajczyk, sternik Stowarzyszenia Motocyklistów Sieradzanie, które jest głównym organizatorem imprezy. - Wybraliśmy też chłopczyka dla którego będzie zbiórka pieniędzy. Jest to Mateuszek Gwiazda chory na dziecięce porażenie mózgowe . Ponadto wiele innych atrakcji o których informować będziemy na bieżąco. Spodziewamy się, co najmniej z tysiąc motocykli nie tylko z naszego kraju.