Droga wojewódzka Sieradz-Burzenin po remoncie, ale pobocza już zniszczone. Czy to efekt fuszerki? Zarządca zaprzecza. Kiedy naprawa? ZDJĘCIA

Interwencja dotyczy drogi wojewódzkiej nr 480, która prowadzi z Sieradza do Burzenina. W 2023 położona została tu nowa asfaltowa nawierzchnia, ale nie minął nawet rok od zakończenia inwestycji, a pobocza w kilku miejscach już się „zapadły”. To zaalarmowało jedną z naszych Czytelniczek, dla której to niedopuszczalna sytuacja. Fuszerka, która niesie za sobą poważne zagrożenie dla kierowców.

Co na to zarządca? Jak w odpowiedzi na nasze pytanie zapewnił wydział prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, nie ma mowy o fuszerce. - Uszkodzenie krawędzi jezdni i pobocza na drodze nr 480 nastąpiło w wyniku poważnego zdarzenia drogowego, spowodowanego przez ciężarówkę z naczepą (pojazd wywrócił się dwa razy – m.in. podczas holowania). W takiej sytuacji uszkodzenie mogły się pojawić. Nie są spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót przez wykonawcę, więc nie ma tu mowy o fuszerce – podkreśla zarządca dołączając zdjęcia z feralnych drogowych zdarzeń, które doprowadziły do zniszczeń.

Uszkodzone miejsca zostały oznaczone. Kiedy można spodziewać się pełnej naprawy. - Roboty naprawcze zostaną rozpoczęte pod koniec maja i chcemy, aby zostały pokryte z OC sprawcy – zapowiada UMWŁ.