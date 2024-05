Tragedia na drodze. W Kalinowej zginął 70-latek. Sprawca wypadku miał 2,9promila ZDJĘCIA

- Policjanci z komisariatu w Błaszkach, pod nadzorem sieradzkiej prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło w poniedziałek, przed godziną ósmą w miejscowości Kalinowa - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 35-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego kierujący volkswagenem, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się ze skuterem, którym kierował 70-latek, także mieszkaniec tego samego powiatu.Na miejsce skierowano służby ratunkowe, ale mimo podjętej akcji reanimacyjnej, kierujący skuterem zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu, przesłuchują świadków, zbierają dowody związane z tym tragicznym wypadkiem. Wstępne badanie dotyczące trzeźwości 35-latka, wskazało, że miał on w 2,9 promili alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany.