Uczniowie z Sieradza na praktykach w mieście, gdzie powstał Mazurek Dąbrowskiego FOTO

Podczas praktyk zagranicznych uczniowie zdobywali nowe doświadczenia – nie tylko zawodowe oraz umiejętności i wiedzę we włoskich firmach, biurach, sklepach, restauracjach i pizzeriach (w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk i technik ekonomista). Pobyt we Włoszech był też okazją do praktycznej nauki języków obcych, poznawania kultury innego kraju, zwiedzania ciekawych miejsc, jak np. Wenecji czy stolicy regionu Emilia Romagna - Bolonii. Praktyki zagraniczne odbyły się w ramach przedsięwzięcia „Europa moja przyszłość 2”, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.