Z powodzeniem wystartowali w Lidze Robotów uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu. Ekipa młodych konstruktorów zakwalifikowała się do ogólnopolskiego finału naukowej rywalizacji. Powiat sieradzki będzie tam reprezentowany przez dwie ekipy zdolnej młodzieży.

„Liga Robotów" to projekt realizowany w ramach największego rządowego programu edukacyjno-technologicznego „Laboratoria Przyszłości”. Inicjatywę realizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Sukces ekipa sieradzkiej „dziesiątki” odniosła podczas rozegranego na dniach finału turnieju robotycznego drużyn z województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Drużyna Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu zajęła na nim drugie miejsce kwalifikując się do ogólnopolskiego finału programu.



Zadaniem szkolnej drużyny robotycznej było zaprojektowanie, skonstruowanie i zaprogramowanie robota niezbędnego do wykonania misji znajdującej się na macie turniejowej, wykonanie zadania z programowania, konstrukcja pojazdu do udziału w wyścigu oraz przygotowanie wydruku z drukarki 3d. W skład drużyny SP nr 10 w Sieradzu, która znakomicie sobie poradziła z wyzwaniem, weszli: Adam Jastrzębski, Piotr Olczyk, Aleksander Kulawiak, Szymon Szewczyk i Wiktor Martynów. Młodych naukowców przygotowali Agnieszka Proszewska-Olczyk oraz Damian Kruglak. Walka o tytuł Mistrza Ligi Robotów na Ogólnopolskim Finale Ligi Robotów odbędzie się 7 grudnia tego roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.



Jak informowaliśmy wcześniej, do ogólnopolskiego finału Ligi Robotów zakwalifikowała się także drużyna Szkoły Podstawowej w Barczewie w gminie Brzeźnio. KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ:



