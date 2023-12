U źródeł myślenia - książka wybitnego kapłana Józefa Tischnera w sam raz pod choinkę!

Niewątpliwie ogromnym atutem pozycji jest fakt, że czyta się ją z wielką przyjemnością. Teksty uczą bowiem, a nie pouczają, a to ogromna zaleta. Po lekturze książki przychodzi żal, że wielkiego kapłana nie ma już z nami, bo zmarł 28 czerwca 2000 roku. Dodajmy, że to kawaler Orderu Orła Białego.

Książka stanowi nowe must have dla każdego, kto ceni wybitnego myśliciela, chce zrozumieć świat oraz podjąć próbę zachowania godności i dialogu w chaosie jaki nas otacza - pisze wydawca. - Jednym słowem, chce odkrywać i wiedzieć więcej. Pozwala zrozumieć, w jakiejś choćby części, jak zrozumieć drugiego człowieka i się z nim porozumieć, gdzie poszukiwać prawdy, czy też jak żyć w dzisiejszym świecie pełnym sprzeczności?

Ale też jeszcze inną: - "Filozofia nie jest zwykłą wiedzą, nauką obok innych nauk, zdolną do zaspokojenia ciekawości. Filozofia jest mądrością, bez której trudno jest żyć, a jeszcze trudniej być człowiekiem wolnym. Filozofia nie jest po to, by się jej »uczyć«, ale po to, by się nią karmić”.

Ksiądz Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu. Jego dzieciństwo i młodość przypadły na okres II wojny światowej i lata powojenne. Wydarzenia te zapisały się w jego pamięci i miały wpływ na dalszą działalność, w tym tą literacką i duszpasterską.

To autor, dla którego najważniejszymi pojęciami były człowiek, dialog, wolność i solidarność, czego dowód dał, wydając takie publikacje jak „Myślenie według wartości”, „Nieszczęsny dar wolności", czy „Spór o istnienie człowieka”. Dzieła Tischnera to także rozważania poetyckie, dotyczące wiary, ateizmu, ulotności życia ludzkiego, pełne zachwytu nad pięknem przyrody.

Z czasem kapłan stał się autorytetem w sprawach wiary, filozofii, a także wolności. Po śmierci artysty, dzięki współpracy Grupy ERGO Hestia i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak powstała idea Nagrody ks. Józefa Tischnera.

W tym roku nagrodzono Anne Dymną i Konstantego Geberta.