Tropem Wilczym w Sieradzu. Pobiegło ponad 100 śmiałków ZDJĘCIA

Najszybciej do mety dobiegł natomiast kpr Rafał Dawid z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

- Taka jak co roku wystartowałem, bo nie może nie być dowódcy jednostki, kiedy startują żołnierze - mówił na linii mety płk Wojciech Daniłowski, dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. - Gdzie żołnierze, tam także dowódca. Atmosfera na trasie fajna, duży przekrój wieku startujących, od młodzieży, poprzez żołnierzy, a skończywszy na starszych osobach. To cieszy, bo aura nie zachęcała do wyjścia z domu, padający śnieg, wiatr, zimno.