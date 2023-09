Tłumy na odpuście u Księżnej Sieradzkiej. Mszę odprawił arcybiskup Lwowa ZDJĘCIA

Tego dnia do sanktuarium szły piesze pielgrzymki między innymi z Sieradza, Błaszek, Warty, Wągłczewa, Zduńskiej Woli, Korczewa, Sieradza-Męki. Były także pielgrzymki autokarowe z Łodzi, Pabianic, Wielunia, Łasku, Zduńskiej Woli, Kalisza oraz Piotrkowa Trybunalskiego. Najbarwniejszą z pielgrzymek była natomiast ta z Korczewa i Sieradza-Męki. W jej składzie była między innymi orkiestra, a cześć wiernych weszła do Charłupi Małej w strojach ludowych. Wszyscy pątnicy po dotarciu na miejsce wchodzili do świątyni, gdzie na kolanach obchodzili ołtarz główny, niosąc przed cudowny obraz swoje intencje, tu bowiem od wieków dochodzi między innymi do cudownych uzdrowień, nawróceń, pojednań.

Grupy pielgrzymów witał natomiast ks. Sebastian Szkop, poprzedni wikary w Charłupi Małej.

Sumę odpustową, na placu przed świątynią, celebrował oraz homilię wygłosił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski kościoła łacińskiego na Ukrainie. Duchowny jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy. W latach 1996 - 2005 był osobistym sekretarzem świętego Jana Pawła II, natomiast w latach 2005 - 2007 osobistym sekretarzem papieża Benedykta XVI. Metropolitą lwowskim jest od roku 2008. W gronie kapłanów był także ksiądz infułat Marian Bronikowski, proboszcz Bazyliki Mniejszej w Sieradzu, która jest jednocześnie Sanktuarium św. Józefa diecezji włocławskiej.