Wiosenny kiermasz charytatywny Stowarzyszenia Mruczychata odbędzie się w sobotę w Sieradzu. Zobacz ZDJĘCIA z ostatniej edycji

Sobotni (9 marca) wiosenny kiermasz charytatywny na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Mruczychata odbędzie się w Galerii Dekada w godz. 9-13.

Stowarzyszenie Mruczychata. Pomoc dla porzuconych kotów

Społecznicy ze Stowarzyszenie Mruczychata pomagają kotom bezdomnym, porzuconym, niechcianym. - Tworzymy domy tymczasowe, aby miały szanse na zdrowe, lepsze życie. Mruczychata najzwyczajniej w świecie sprawia, że koty mogą mruczeć pełną gębą. Jesteśmy domami tymczasowymi, a to właśnie taki dom zapewnia skrzywdzonym kotom odpowiednią opiekę - to na ich barkach spoczywa proces socjalizacji oraz leczenia kota – przedstawiają się społecznicy. - Dom Tymczasowy powinien być wyrozumiały - nie każdy kot po przejściach jest idealny i mruczliwy. To często nauka załatwiania swoich potrzeb, podawanie leków, zmiana opatrunków i poświęcenie swojego czasu dla kota, który jest u nich tylko do czasu adopcji.