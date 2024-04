Tak Helena Janeczek z ulicy Złotej w Sieradzu świętowała setne urodziny! ZDJĘCIA

Oficjalna część rozpoczęła się od przemówienia syna jubilatki - Marka, który przybliżył jakże bogaty życiorys matki, która mimo 100 lat zachowała znakomitą pamięć oraz poczucie humory. Jubilatka, co podkreślił w swoim wystąpieniu, na bieżąco śledzi wydarzenia sportowe, a zwłaszcza to co dzieje się w skokach narciarskich. Pasjonuje się także telewizyjnymi teleturniejami.

- Każdego dnia prosi aby zostawić uchyloną bramę - mówił. - Bo czeka, że ktoś ze znajomych przyjdzie ją odwiedzić.

Część taneczną rozpoczął natomiast, ulubiony walc jubilatki, czyli Numer 2 Dymitra Szostakowicza.

Helena Janeczek, z domu Matusiak, urodziła się 6 marca 1924 roku. Była drugim dzieckiem Marianny i Michała Matusiak. 11 kwietnia 1950 roku zawarła związek małżeński. Urodziła córkę Marię oraz syna Mariana.

W roku 1960, wspólnie z Martą Dłubała, założyła w Woźnikach Koło Gospodyń Wiejskich, któremu przewodniczyła przez 17 lat. Po niej pałeczkę przejęła Janina Matusiak, bratowa.