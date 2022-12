Świąteczna Jadłodajnia wystartowała w czwartek na sieradzkim Rynku ZDJĘCIA

- Wspólnie z sieradzkimi wolontariuszami, którzy od marca mocno pracują na rzecz Ukraińców postanowiliśmy także wesprzeć naszych sieradzkich bezdomnych oraz osoby w trudnej sytuacji materialnej - mówi Małgorzata Grabowska, prezes Fundacji Nasze Małe Ojczyzny. - Powstała inicjatywa Świątecznej jadłodajni, do której przyłączyły się wszystkie sieradzkie restauracje i większość instytucji, do których zwróciliśmy się z prośbą o pomoc. Przygotowaliśmy posiłki, między innymi żurek, bigos, kwaśnica, a wojsko ugotowało przepyszną grochówkę. Mamy także ciasteczka i kanapki, przygotowane przez osoby z Ukrainy. Myślę, że wpisze się to w sieradzki kalendarz, aczkolwiek pomysłów mamy mnóstwo.