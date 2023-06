Strażacy w Sędzimirowicach mają wóz bojowy jak malowanie! Radość jest wielka! ZDJĘCIA

Jakże potrzebny wóz bojowy udało się pozyskać głównie dzięki staraniom burmistrza Błaszek Piotra Świderskiego, radnych Rady Miejskiej w Błaszkach oraz wsparciu posła na Sejm RP Krzysztofa Ciebiady.

Poświęcenia wozu dokonał proboszcz parafii Sędzimirowice ksiądz prałat Marian Niemir. W uroczystości udział wzięli między innymi oseł na Sejm RP Krzysztof Ciebiada, starosta sieradzki Mariusz Bądzior, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Błaszkach Krzysztof Stępiński, członek Zarządu Głównego ZOSP RP i jednocześnie sternik strażaków ochotników w powiecie sieradzkim Artur Sterna, oraz zastępca burmistrza Błaszek Iwona Lisiak, wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Ireneuszem Hendrysiakiem, a także zaprzyjaźnione jednostki OSP z terenu Gminy Błaszki, zaproszeni goście oraz okoliczni mieszkańcy.

- Każdy nowy wóz bojowi w naszym regionie musi cieszyć nie tylko strażaków, ale całą społeczność - mówi burmistrz Błaszek Piotr Świderski. -To przecież wzmocnienie ochrony pożarniczej w naszej gminie, a w tym konkretnym przypadku zwiększenie zdolności operacyjnej jednostki. My mieszkańcy gminy jesteśmy dumni widząc jak nasze jednostki są coraz to nowocześniejsze. To też napędza nas do dalszych starań o pozyskiwanie kolejnych wozów bojowych, czy potrzebnego sprzętu.