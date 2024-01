Spotkanie świąteczno-noworoczne druhów OSP z gminy Warta ZDJĘCIA

na terenie powiatu sieradzkiego w 2023 roku było ogółem 1173 zdarzenia, to jest o 26,5% mniej w porównaniu do 2022. W działaniach brało udział ogółem 75 jednostek OSP. Na terenie Gminy Warta w 2023 roku było ogółem 151 zdarzeń, to jest o 17% mniej w porównaniu do 2022 w tym: 50 pożarów, 84 miejscowe zdarzenia a także 17 alarmów fałszywych.

Udział w działaniach ochrony przeciwpożarowej jednostek Gminy Warta prezentuje się następująco

1. OSP Warta - łącznie 102

2. OSP Proboszczowice - łącznie 66

3. OSP Cielce - łącznie 28

4. OSP Rossoszyca - łącznie 24

5. OSP Jeziorsko - łącznie 28

6. OSP Włyń - łącznie 12

7. OSP Glinno - łącznie 9

8. OSP Jakubice - łącznie 4

9. OSP Kamionacz - łącznie 1

10. OSP Rożdżały - łącznie 1

Źródło: UM Warta