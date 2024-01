Sieradzkie Las Vegas z Wiejskiej zgaśnie w niedzielę. Podziwiało je 55 tysięcy ZDJĘCIA

- To był rekordowy sezon - mówi Krzysztof Kulawiak, jeden z twórców zapierającej dech iluminacji. - Gościliśmy co najmniej 55 tysięcy ludzi, a więc więcej niż Sieradz liczy mieszkańców. Przyjeżdżali z całej Polski, z Trójmiasta, Warszaw, Śląska. Były dni, że przeżywaliśmy tu prawdziwe oblężenie. Na szczęście ominęły nas poważne awarie, lampki spisały się na medal. Jesteśmy dumni, że wypromowaliśmy nasz Sieradz, bo o to przecież chodziło. Cóż, teraz czekamy do następnego Bożego Narodzenia, choć pomysły na jeszcze bardziej atrakcyjne dekoracje już chodzą nam po głowie. Montaż zaczniemy w połowie listopada.