"Sieradzanie" na Dolnym Śląsku i w Skalnym Mieście, ale bez motocykli ZDJĘCIA

- Naszą eskapadę zaczęliśmy od krzywej wieży w Ząbkowicach Śląskich zwanej Śląską Pizą - mówi Jacek Mikołajczyk. - To najwyższa krzywa wieża w Polsce – ma 34 m wysokości. Na jej szczyt wiedzie 139 schodów. Kolejny dzień to już Skalne Miasto w Czechach, którego wiek szacuje się na 89 milionów lat! Kiedyś całe leżało na dnie praoceanu. Następny punkt programu, to wycieczka do Złotego Miasta. Pierwszy zapis o prowadzonych tu robotach górniczych pochodzi z 1273 roku. Wydobywano tu nawet złoto. Byliśmy także w Wambierzycach, gdzie podziwialiśmy ruchomą szopkę, która jest dziełem zegarmistrza Longina Wittiga (1824–1895) oraz jego syna Hermanna Wittiga (1857–1932). Naprawdę warto pojechać i zobaczyć piękne i ciekawe tereny Dolnego Śląska.