Sieradz w młodych, młodzi w Sieradzu - konkurs

Zachęcamy do udziału w projekcie „Sieradz w młodych, młodzi w Sieradzu”. Nauczymy się czegoś o naszym mieście, znajdziemy w nim piękne miejsca, a później obejrzymy ciekawe prace plastyczne i poczytamy zabawne limeryki.

Zachęcamy do wspólnej zabawy, ponieważ uważamy, że nie tylko my kształtujemy miasto, ale i ono wpływa na nas. Wizerunek miasta zależy więc od każdego mieszkańca i przede wszystkim od nas zależy jak to nasze miejsce na ziemi będzie postrzegane.

Ogłaszamy więc konkurs! Namaluj ulubione miejsce w Sieradzu lub napisz limeryk na przykład:

Pewien osiołek z miasta Sieradza co dzień pod pompę na Rynku chadza. Nie pije tam wody, bo wcina cud lody, co często robią osiołki z Sieradza

Będą nagrody, a dodatkowo będą kartki z najlepszymi pracami, które będziecie mogli wysyłać bliskim i znajomym.

Szczegóły w regulaminie na profilu na Facebooku Stowarzyszenia Kreatywny Sieradz i na stronie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.

Źródło: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu