Sieradz w latach 60. Kolegiata w remoncie oraz ulica Ogrodowa UNIKALNE ZDJĘCIA

Janusz Kałuziak pozostawił po sobie wiele fotografii, w tym także z życia parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Sieradz (obecnie Bazylika Mniejsza). Proboszczem był atm wówczas ksiądz infułat Apolinary Leśniewski, który przybył do miasta w marcu 1945 roku. Urodzony we Wróblewie kapłan był uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Pełnił rolę kapelana Armii Krajowej w okręgu Warszawa-Śródmieście.

W Sieradzu Apolinary Leśniewski był prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Trafił nawet do więzienia. Od 20 października 1950 roku do 21 października 1952 przebywał w zakładach karnych w Sieradzu i Łęczycy. Po zwolnieniu poddany był ścisłej inwigilacji. Zmarł 5 listopada 1984 roku. Spoczywa na Cmentarzu parafialnym w Sieradzu. Po nim parafię przejął ks. Józef Frontczak, także już nieżyjący.

Jeśli ktoś jest w posiadaniu archiwalnych fotografii z Sieradza i okolic prosimy o kontakt. Można pisać na adres: [email protected] lub dzwonić pod numer: 502 499 414. Ocalmy wspólnie od zapomnienia archiwalne fotografie.