Sieradz u schyłku epoki Edwarda Gierka i za czasów Michała Kłosa - część 4. FOTO

To była czas schyłku rządów w Polsce I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka (20 grudnia 1970 - 6 września 1986). Zastąpił on Władysława Gomułkę, natomiast jego miejsce zajął Stanisław Kania, a potem był jeszcze Wojciech Jaruzelski.

Z kolei w latach 1977 - 1990 prezydentem Sieradza był Michał Kłos, który tak wspomina ten czas.

- To były dobre lata dla naszego miasta. Udało się dociągnąć do końca wiele inwestycji. Sieradz będąc stolicą województwa wiele zyskał. Oczywiście, że można było więcej zrobić, ale proszę pamiętać, że to były inne czasy. Udało mi się jednak skupić ludzi kochających to miasto. Powiem tak, byłem dumny, będąc w tym czasie prezydentem Sieradza.

Po Michale Kłosie prezydentem Sieradza był Janusz Marszałkowski (19.06.1990 - 18.05.1993). Warto dodać, że to właśnie za prezydentury Michała Kłosa po morzach i oceanach całego świata pływał statek M/S Sieradz zbudowany w szkockiej stoczni Glasgow, którego matką chrzestną była Danuta Kierocińska.

