Sieradz tuż po odzyskaniu niepodległości i w latach międzywojnia. Jak wyglądało miasto? Archiwalne ZDJĘCIA

Jak wyglądał Sieradz w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, czego 105. rocznicę obchodziliśmy w miniony weekend i w kolejnych dekadach międzywojnia? Zapraszamy do fotogalerii, w której prezentujemy zdjęcia umieszczone na portalu fotopolska.eu. Widoczna jest m.in. nieistniejąca już cerkiew czy gorzelnia, ale też charakterystyczne do tej pory obiekty w krajobrazie miasta jak klasztor, obecna bazylika, koszary czy liceum i stary szpital. Zapraszamy do galerii artykułu.