Sieradz i okolice na archiwalnych ZDJĘCIACH sprzed prawie 25 lat. Nie uwierzysz jak wszystko się pozmieniało

Prezentowane zdjęcia pochodzą z 1999 roku, a pochodzą z Sieradza i okolicznych miejscowości. W tam czasie trwała budowa marketu na al. Grunwaldzkiej – obecnej siedziby Eskulapu,; na Zielonym Osiedlu grano w piłkę, a nie mieszkano, bo nie było jeszcze żadnego bloku; po rondzie jeździły małe fiaty; miasto wizytował Sapkowski, pojawiał się Lepper, a mleko dowożono w bańkach konnym powozem. Zapraszamy do oglądania.

Sieradz pod koniec XX wieku. Zobacz kolejną porcję zdjęć

To kolejna porcja zdjęć z 1999 roku, na której pokazaliśmy Sieradz. Co można było zobaczyć na wcześniejszych? Wówczas osiedle Centrum jeszcze się buduje, działa kino Nysa i Izba Wytrzeźwień, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego mieści się przy policji, straszy stary dworzec PKS, energetyka jeździ Nysą, a kilogram śliwek jest za złotówkę. Co jeszcze: sieradzki stadion jest jeszcze bez trybuny, nie ma NFZ tylko Kasa Chorych, na pl. Wojewódzkim odbywa się uroczystość z okazji 1 Maja, pawilony aleja Pokoju upstrzone są w samych reklamach, jest Polmos i Sieradzki Kombinat Budowlany, na wianki pali się ogniska z opony, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na ul. Mickiewicza w nieistniejącym już obiekcie po Sirze, a po ulicach suną małe fiaty. ZOBACZ W LINKU PONIŻEJ: