Sala biblioteki powiatowej pękała w szwach na spotkaniu z himalaistą Adamem Bieleckim FOTO

Adam Bielecki, który zdobywa wędruje po górach i zdobywa szczyty od ponad 30 lat prelekcję poświęcił północno - zachodniej ścianie Annapurny. To właśnie tam, razem ze swoimi partnerami wspinaczkowymi, próbował wyznaczyć nową drogę na szczyt. Poznaliśmy tę historię przez pryzmat jego doświadczeń. Były zdjęcia, filmy i urzekająca opowieść o własnych emocjach i przeżyciach. Dowiedzieliśmy się, m.in., dlaczego styl alpejski, nazywany lekkim, w rzeczywistości wcale lekki nie jest, jak się odpoczywa na ośmiotysięcznikach czy dlaczego chcąc wspinać się w Nepalu warto najpierw zaaklimatyzować się w Chile.

Zobaczyliśmy też relację filmową, która zaszkliła nie jedne oczy i tylko oklaskami mogliśmy wyrazić, co czujemy, patrząc jak Adam Bielecki z Mariuszem Hatalą i nepalskimi wspinaczami ratują życie hinduskiemu wspinaczowi. Anurag Maloo wpadł do 70-metrowej szczeliny, w której przetrwał dwie doby. Ratownicy sądzili, że wyruszają po ciało, a znalezienie żywego człowieka określają kategorią cudu. Anurag wraca do zdrowia i pozostaje w stałym kontakcie z Bieleckim.

Źródło: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu