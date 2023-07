Rządowe wsparcie finansowe dla zabytków, także z naszego regionu! Kto dostał? FOTO

Rządowy Program Odbudowy Zabytków, który w piątek zatwierdzamy, to program bez precedensu - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - To wysiłek na miarę odbudowy starówek kilku miast razem. W pierwszym etapie na blisko 5 tys. projektów przeznaczonych zostanie ponad 2,5 mld zł.

W ramach programu wnioskodawcy mogli starać się o wsparcie w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł. Dofinansowanie z programu mogło wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński przekazał, że będzie kolejny etap programu. - W ciągu kilku tygodni będzie zdecydowany drugi etap. Będzie ponad 3 mld zł w trzy lata na polskie zabytki.W ramach pierwszego naboru wpłynęło ponad 20 tysięcy wniosków na ponad 11 miliardów złotych. Mogliśmy w tym pierwszym etapie zrealizować, tyle, ile przekazaliśmy.